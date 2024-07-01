Путин провел встречу с министром науки и высшего образования

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, который доложил ему о ходе реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы» и подготовке соответствующих кадров. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Он отметил, что инициатива стартовала в 2022 году и сработала на опережение — в июне 2022 года были созданы 30 первых инженерных школ из 15 регионов.

По его словам, спрос на эти школы был настолько серьезным, что в 2023 году был проведен еще один конкурс, на котором отобрали 20 передовых инженерных школ. В настоящее время в проекте 50 школ, 28 регионов. Глава Минобрнауки подчеркнул, что 11 субъектов РФ из 28 дают ресурсы на эти образовательные учреждения.

«Был ряд поручений, Владимир Владимирович, после вашей встречи. Хочу отдельно отметить: школа и высшая школа неразрывно связаны. Поэтому мы каждой передовой инженерной школе поставили задачу – работа со школьниками», — сказал Фальков.

Инициатива молодая, но уже дает неплохие результаты, задача проекта – научиться быстро превращать идеи в технологии, продукты, сервисы, поэтому в следующие годы будем уделять особое внимание этому моменту, добавил министр.

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