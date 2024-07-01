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Такер Карлсон заявил, что Обама не верит в победу Байдена

Такер Карлсон: Обама в частных беседах говорит, что не верит в победу Байдена

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Kevin Lamarque/Reuters

Экс-президент США Барак Обама в частных беседах говорит, что нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден не имеет шансов на победу на президентских выборах. Об это на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский журналист Такер Карлсон.

«В частном порядке Обама говорит людям, что Байден не может победить», — обратил внимание журналист.

До этого супруга Байдена заявила, что американский лидер продолжит участие в президентской гонке в США, несмотря на поражение на дебатах с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

По ее мнению, Байден «всегда будет делать то, что лучше для страны». Как отмечается в сообщении издания, супруга американского лидера останется его ближайшим сторонником.

Ранее родственники Байдена обвинили его помощников в провале на теледебатах.

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