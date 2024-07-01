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Эксперт рассказал о причинах провала Макрона на выборах

Эксперт Узунова: провал Макрона на выборах связан с недовольством французов

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Dylan Martinez/Reuters

Низкий результат коалиции президента Франции Эммануэля Макрона на парламентских выборах в стране связан с тем, что граждане недовольны внутренней и внешней политикой французского лидера. Об этом в беседе с РИА Новости заявила эксперт Российского Института Стратегических Исследований (РИСИ), специалист по Франции Надежда Узунова.

«Сейчас есть законопроект по безработице, который ударяет по населению. Плюс миграционный кризис… Их волнует, что немалые бюджетные средства отправляются в пользу Украины — поставки оружия и так далее», — отметила она.

По словам эксперта, заявление президента Франции о потенциальной отправке войск на Украину сильно взволновало граждан.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что поражение коалиции Эммануэля Макрона на прошедших во Франции парламентских выборах говорит о крахе главы государства и проводимой им политики.

Газета Le Parisien со ссылкой на данные МВД Франции писала, что «Национальное объединение» и ее союзники одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов, а коалиция президента Эммануэля Макрона — третье, набрав 20,76% голосов.

Ранее в Кремле оценили итоги первого тура досрочных парламентских выборов во Франции.

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