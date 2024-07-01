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В Кремле оценили итоги первого тура досрочных парламентских выборов во Франции

Песков заявил, что предпочтения французских избирателей понятны

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Кремль очень внимательно следит за парламентскими выборами во Франции, предпочтения избирателей понятны. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подтверждаются те тенденции, которые ранее обозначились в ряде европейских стран, в том числе во Франции. Дождемся второго тура, хотя более-менее предпочтения французских избирателей нам понятны», — сказал он.

До этого политический обозреватель Андрей Перла прокомментировал итоги I тура парламентских выборов во Франции, на которых одержала победу партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». Эксперт считает, что французы голосуют против того, что им не нравится.

Правая партия «Национальное объединение» и ее союзники одержали победу в I туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов.

Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов, а коалиция президента Эммануэля Макрона — третье, набрав 20,76% голосов.

Далее следуют республиканцы (6,56% голосов, 1 избранный) и различные правые (3,67%, 2 избранных).

Ранее в Кремле заявили, что следят за предвыборной кампанией во Франции.

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