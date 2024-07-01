Супруга Байдена сделала заявление об участии президента в выборах

Супруга действующего президента США Джо Байдена Джилл заявила, что американский лидер продолжит участие в президентской гонке в США, несмотря на поражение на дебатах с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Ее слова приводит журнал Vogue.

«Мы продолжим борьбу», — подчеркнула она.

По ее мнению, Байден «всегда будет делать то, что лучше для страны». Как отмечается в сообщении издания, супруга американского лидера останется его ближайшим сторонником.

До этого семья президента США Джо Байдена обвинила его помощников в провале главы государства на теледебатах.

Родственники Байдена призвали американского лидера уволить или понизить в должности членов его команды, которых они считают виновными в неудачных теледебатах. Среди них экс-руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн и адвокат главы государства Боб Бауэр. Источники газеты отметили, что президент вряд ли согласится с этими предложениями.

Ранее в США заявили об ухудшении психического состояния Байдена.