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В Кремле назвали стягивание ВСУ к белорусской границе поводом для беспокойства

Песков: стягивание ВСУ к белорусской границе беспокоит как Минск, так и Москву

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Алексей Майшев/РИА Новости

Заявления о стягивании Украиной войск к границе Белоруссии — это повод для беспокойства и для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«У нас есть особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и по линии специальных служб. И наши министерства обороны находятся в партнерском постоянном контакте. Это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры», — сказал он.

По словам Пескова, российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко смогут обсудить эту тему на полях саммита ШОС, если посчитают это необходимым.

До этого заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе полковник Вадим Лукашевич заявлял, что украинские войска развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи границы с Белоруссией.

28 июня Минобороны Белоруссии сообщало, что дивизион реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» вышел с полным боекомплектом в район вблизи госграницы с Украиной.

Ранее белорусскому президенту Александру Лукашенко показали новые образцы военной формы.

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