В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с РФ

Россия готова вести с Украиной переговоры через посредников, а также открыта для любой другой формы диалога, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев может вести переговоры с Москвой через третьи страны.

»Президент [Владимир Путин] говорил, что Россия открыта для любого диалога с целью достижения целей, которые мы ставили. Президент сохраняет эту открытость, об этом говорилось неоднократно», — сказал официальный представитель Кремля.

30 июня Зеленский дал интервью Philadelphia Inquirer, в котором допустил возможность ведения переговоров с РФ через посредников. При этом он также подчеркнул, что невозможно сделать так, чтобы конфликт закончился, а на следующий день все были счастливы. Но можно подготовить документ, в котором часть вопросов будет решена не пулями, а тем или иным форматом диалога, отметил Зеленский.

15 июня глава офиса президента Украины Ермак заявил, что Киев не против возобновления диалога с Россией и ищет возможность передать ей наработки «мирной» конференции в Швейцарии. По его словам, РФ могут пригласить на второй саммит для организации переговоров.

Ранее Зеленский призвал США разрешить бить ракетами ATACMS вглубь России.