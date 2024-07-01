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Песков усомнился, что регионы размещения производства ракет будут указывать публично

Песков назвал чувствительной информацию о регионах размещения производства ракет

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KCNA

Россия не будет объявлять регионы размещения производства ракет средней и малой дальности, президент Владимир Путин поднимет эту тему, когда какая-то информация будет доступна. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Вряд ли такая информация будет анонсирована, все-таки чувствительная сфера, связанная с обороной, но президент поднимет эту тему, когда какая-то информация будет доступна», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда можно ожидать ясности по этой теме.

28 июня Путин на совещании с членами Совбеза заявил, что в России нужно начать производить ракеты средней и малой дальности наземного базирования в ответ на действия США.

По его словам, Вашингтон вышел из договора по ракетам малой и средней дальности «под надуманным предлогом», а теперь США размещают свои ракеты на Филиппинах и используют во время учений в Европе, поэтому России также нужно обеспечить свою безопасность.

В Вашингтоне 8 декабря 1987 года Михаил Горбачев и Рональд Рейган в ходе советско-американской встречи подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее Путин высказался об американских ракетах на Филиппинах.

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