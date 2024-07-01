В Кремле рассказали, какая работа предстоит РФ во время председательства в СБ ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что РФ во время председательства в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) предстоит большая работа, поскольку «повестка дня загружена». Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

Представители СМИ спросили Пескова, удастся ли РФ вывести ООН в русло объективности за месяц председательства в Совбезе.

Песков отметил, что за четыре недели будет сложно это сделать, учитывая «конфронтационную атмосферу», которая сложилась в Совете Безопасности из-за «известных стран».

«Повестка дня загружена, предстоит большая работа», — заявил представитель Кремля.

По его словам, Россия привержена своим обязательствам, занимает ответственную позицию и призывает к этому другие государства.

С 1 июля Российская Федерация на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что Россия на время председательства запланировала три ключевых мероприятия.

Речь идет об открытых дебатах по многостороннему сотрудничеству в целях построения более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка. На этом заседании российская сторона затронет, в частности, вопрос нового глобального «уравнения безопасности». Мероприятие запланировано на 16 июля. 17 июля должны пройти открытые дебаты по проблематике ближневосточного урегулирования. На 19 июля намечено одно из трех ключевых мероприятий председательства РФ — дебаты Совбеза по сотрудничеству ООН с региональными организациями, а именно с ОДКБ, СНГ и ШОС.

Ранее Путин выступил против идеи выхода России из ООН.