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Политолог: Ле Пен не изменит политику Франции по отношению к России

Политолог Данилин: политика Франции после выборов в парламент останется прежней

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» в случае победы на парламентских выборах во Франции не изменит политику республики по отношению к России. Такое мнение в разговоре с Tsargrad.tv высказал историк и политолог Павел Данилин.

«Ле Пен сама уже показала, что готова прогибаться, когда поддержала Зеленского и Украину в конфликте. Весь ее нонконформизм заключается только в обещании «не направлять французов воевать против русских». <...> Но, если честно, я бы и этому обещанию верить не стал бы, памятуя, какие в свое время Шольц давал обещания, и какие авансы Мелони раздавались», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что победа Ле Пен стала возможной только потому, что она продемонстрировала готовность быть прозападной «прокладкой» между недовольными французами и евроатлантическими институтами.

По данным газеты Le Parisien, «Национальное объединение» и ее союзники одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов, а коалиция президента Эммануэля Макрона — третье, набрав 20,76% голосов.

Далее следуют республиканцы (6,56% голосов, 1 избранный) и различные правые (3,67%, 2 избранных).

Ранее в Госдуме указали на лидеров, разрушающих мировую стабильность.

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