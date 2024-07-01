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В США предрекли «смертоносное лето» в ходе конфликта на Украине

WSJ: Украину и Россию ждет смертоносное лето в попытках прорвать линию фронта

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Евгений Биятов/РИА Новости

Украину и Россию ждет «смертоносное» лето, поскольку стороны в ходе конфликта продолжат искать бреши вокруг практически неподвижной линии соприкосновения. Такую оценку дает The Wall Street Journal.

В материале отмечается, что линия фронта стала местом шахматной партии, где «каждая сторона передвигает фигуры в поисках преимущества, не уступая при этом ни одной позиции».

Для Украины после неудачного контрнаступления прошлым летом задача на данный момент состоит в том, чтобы использовать свежее западное оружие для удержания позиции, в то время как ВС РФ продолжат пытаться двигаться вперед, пишет WSJ.

Конфликт вступает в «жестокий период», в течение которого стороны, вероятно, понесут большие потери, так и не добившись «решающих прорывов», подытоживают авторы.

До этого американский профессор Джон Миршаймер заявил, что ситуация для Украины будет ухудшаться в ближайшие несколько месяцев, а высказывания руководства США о стабилизации ситуации в республике не имеют смысла.

Ранее Вучич заявил, что в мире готовятся к большой войне.

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