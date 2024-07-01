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В Венгрии оценили шансы изменить политику Евросоюза во время председательства

Политолог Шпетле: Венгрия в качестве председателя не сможет изменить политику ЕС

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Francois Lenoir/AP

Венгрия даже в качестве председателя Совета Европейского союза не сможет кардинально изменить политику организации, но Будапешт может немного ослабить антироссийскую риторику, которая существует в данный момент в Европе. Об этом заявил венгерский политический эксперт Георг Шпетле, передает РИА Новости.

«Венгрия не сможет диктовать Европейскому союзу, скорее, сможет указывать направление и политически, и экономически», — сказал он.

Шпетле отметил, что председательство само по себе не дает стране достаточно полномочий для того, чтоб существенно изменить позиции Евросоюза по какому-либо вопросу. При этом, однако, председатель может указывать, в каком направлении двигаться, а также подсвечивать некоторые вопросы.

До этого Георг Шпётле заявил, что Венгрия во время своего полугодового председательства в ЕС не сможет коренным образом переломить политику политического объединения, однако скорректирует ее направление. Он отмечал, что больших перемен в политике ЕС не произойдет и Венгрия, например, не закроет границ для мигрантов.

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