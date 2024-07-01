На Тайване рассказали об уроках СВО

Тайвань внимательно следит за развитием конфликта России и Украины на фоне роста напряженности вокруг полуострова и возможного прямого столкновения с Китаем. Об этом пишет The Washington Post.

В материале отмечается, что за прошлый год Тайвань увеличил свои расходы на оборону примерно на 14%, повысил срок обязательной военной службы до одного года, начал развивать возможности «ассиметричной войны». Кроме того, Тайбэй начал работать над повышением «гражданской устойчивости», указывается в тексте.

По словам тайваньского дипломата Александра Тах-Рэй Юя, Тайбэю и его союзникам необходимо создать «комплекс укреплений, оборонительных возможностей и дипломатических договоренностей по всему миру», которые позволят избежать прямого конфликта с Пекином.

«Мы должны быть уверены, что всякий раз, когда Си Цзиньпин просыпается по утрам, он смотрит в зеркало и говорит: «Я не думаю, что сегодня этот день [для начала конфликта]», — заключил дипломат.

До этого официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя слова главы США Джо Байдена о возможном вмешательстве американских военных в конфликт КНР с Тайванем, заявила, что никакое вмешательство в вопрос вокруг Тайваня недопустимо. Дипломат призвала Вашингтон прекратить посылать сепаратистским силам, выступавшим за независимость Тайваня, ошибочные сигналы в любой форме.

Мао Нин отметила, что никакое давление и никакие угрозы не смогут поколебать твердую решимость, твердую волю и большие возможности китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.

Ранее Си Цзиньпин раскрыл, кто склонял КНР напасть на Тайвань.