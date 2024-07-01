Победа партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» в парламентских выборах во Франции для Москвы ничего не изменит. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, европейские правые могут притворяться противниками войны с Россией, чтобы получить больше голосов.

«Как только они получают голоса, сразу выясняется, что они враги России и голосуют за войну против России. Это мы видим на примере партии Мелони в Италии, партии Ле Пен во Франции, АДГ в Германии — повсюду», — отметил Перла.

По его мнению, у России в Европе нет друзей, по крайней мере в истеблишменте. Единственный способ разговаривать с ними — «через прицел», заключил политолог.

Правая партия «Национальное объединение» и ее союзники одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов.

Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов, а коалиция президента Эммануэля Макрона — третье, набрав 20,76% голосов.

Далее следуют республиканцы (6,56% голосов, 1 избранный) и различные правые (3,67%, 2 избранных).

Второй тур выборов в Национальное собрание Франции назначен на 7 июля. В этих выборах французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.

Ранее племянница Ле Пен заявила, что создаст свою партию.