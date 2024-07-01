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Столтенберг обвинил Китай в подстрекательстве к войне в Европе

Столтенберг обвинил Китай в подстрекательстве к крупному конфликту в Европе

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Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай в подстрекательстве к развязке крупнейшего конфликта в Европе после окончания Второй мировой войны. Его слова приводит газета Yomiuri Shimbun.

«Китай подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны», — заявил он.

По словам Столтенберга, КНР якобы поддерживает Россию в производстве БПЛА и ракет, поставляя ей технологии и электронику. В связи с этим, считает генсек НАТО, альянсу необходимо усилить партнерство с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для давления на Пекин.

До этого Столтенберг заявил, что Запад должен заставить Китай «заплатить» за якобы поддержку России в конфликте на Украине. По словам Столтенберга, Си Цзиньпин пытается «создать впечатление, что он отходит на второй план в этом конфликте, чтобы избежать санкций».

Генсек НАТО отметил, если в какой-то момент Пекин не изменит курс, то Запад «должен заставить его заплатить». Он подчеркнул, что для КНР должны быть «последствия».

Ранее Столтенберг предостерег Запад от зависимости от Китая.

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