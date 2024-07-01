В Словакии анонсировали скорое возвращение Фицо к работе

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк анонсировал скорое возвращение премьер-министра Роберта Фицо к своим обязанностям после пережитого покушения. Об этом сообщает портал pravda.sk.

По словам Калиняка, состояние Фицо настолько улучшилось, что он активно принимал участие в обсуждениях, которые проходили на прошлой неделе. Он подчеркнул, премьер приближается к состоянию, которое позволит ему вернуться к полноценному исполнению своих обязанностей.

15 мая произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Фицо был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

После покушения Фицо рассказал, что не чувствует ненависти к совершившему на него покушение.

Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что намерен вернуться к исполнению своих обязанностей к концу июня — началу июля.

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