Коалиция Макрона заняла третье место в первом туре парламентских выборов

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона получила 20,76% голосов в первом туре парламентских выборов. Об этом пишет газета Le Parisien.

Таким образом коалиция президента заняла третье место.

Бывшая глава фракции «Национального объединения» в парламенте Марин Ле Пен заявила, что партия «уничтожила макронистский блок» в ходе первого тура выборов депутатов. Как она сказала, второй тур голосования станет решающим.

30 июня во Франции состоялся первый тур парламентских выборов. По предварительной информации, больше всего голосов набрала правая партия «Национальное объединение». Ее поддержали 34,2% граждан.

На втором и третьем местах расположились коалиция левых партий «Новый народный фронт» и президентский блок «Вместе за республику». За них проголосовали 29,1% и 21,5% жителей страны соответственно.

Ранее жена Макрона допустила ошибку при голосовании на выборах в парламент.