Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Коалиция Макрона заняла третье место в первом туре парламентских выборов

Le Parisien: коалиция Макрона получила 20,76% голосов в первом туре выборов

close
100%
Dylan Martinez/Reuters

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона получила 20,76% голосов в первом туре парламентских выборов. Об этом пишет газета Le Parisien.

Таким образом коалиция президента заняла третье место.

Бывшая глава фракции «Национального объединения» в парламенте Марин Ле Пен заявила, что партия «уничтожила макронистский блок» в ходе первого тура выборов депутатов. Как она сказала, второй тур голосования станет решающим.

30 июня во Франции состоялся первый тур парламентских выборов. По предварительной информации, больше всего голосов набрала правая партия «Национальное объединение». Ее поддержали 34,2% граждан.

На втором и третьем местах расположились коалиция левых партий «Новый народный фронт» и президентский блок «Вместе за республику». За них проголосовали 29,1% и 21,5% жителей страны соответственно.

Ранее жена Макрона допустила ошибку при голосовании на выборах в парламент.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами