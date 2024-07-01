Президент Казахстана заявил об амбициозных планах развития отношений с Китаем

Казахстан собирается активно развивать отношения с КНР, а также ставит одной из целей взаимодействия двух стран рост взаимного товарооборота до $100 млрд, сообщил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. Об этом он рассказал в интервью китайскому агентству «Синьхуа».

«Хочу подчеркнуть: мы ставим перед собой амбициозные планы по дальнейшему углублению многогранных отношений с Китаем. Для этого создаются все необходимые предпосылки и условия», — заявил Токаев.

По словам политика, увеличение товарооборота является достижимой задачей, если учитывать высокую динамику роста взаимодействия Китая и Казахстана.

В целом, считает Токаев, отношения между странами вышли на более высокий уровень после пандемии коронавируса, и останавливаться на достигнутом государства не собираются.

30 июня стало известно, что лидер КНР Си Цзиньпин посетит Таджикистан и Казахстан. Уточняется, что он примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в Астане.

Ранее Токаев раскрыл, когда в Казахстане пройдет референдум о постройке АЭС.