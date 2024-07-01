Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Казахстана заявил об амбициозных планах развития отношений с Китаем

Токаев: Казахстан создает нужные условия для углубления отношений с Китаем

close
100%
Антон Новодережкин/РИА «Новости»

Казахстан собирается активно развивать отношения с КНР, а также ставит одной из целей взаимодействия двух стран рост взаимного товарооборота до $100 млрд, сообщил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. Об этом он рассказал в интервью китайскому агентству «Синьхуа».

«Хочу подчеркнуть: мы ставим перед собой амбициозные планы по дальнейшему углублению многогранных отношений с Китаем. Для этого создаются все необходимые предпосылки и условия», — заявил Токаев.

По словам политика, увеличение товарооборота является достижимой задачей, если учитывать высокую динамику роста взаимодействия Китая и Казахстана.

В целом, считает Токаев, отношения между странами вышли на более высокий уровень после пандемии коронавируса, и останавливаться на достигнутом государства не собираются.

30 июня стало известно, что лидер КНР Си Цзиньпин посетит Таджикистан и Казахстан. Уточняется, что он примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в Астане.

Ранее Токаев раскрыл, когда в Казахстане пройдет референдум о постройке АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами