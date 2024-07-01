Володин указал на лидеров, разрушающих мировую стабильность

Граждане США и европейских стран не согласны с политикой действующих глав государств. Об этом написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак все сделали для того, чтобы разрушить стабильность в мире. Поэтому граждане их стран голосуют против, требуя отставок.

В доказательство он привел в пример недавние случаи, где действующие главы государств с треском терпят поражение. Так, выборные процессы на прошлой неделе в США закончились поражением на дебатах Байдена, а во Франции партия Макрона проиграла, заняв третье место на выборах в парламент.

Володин уверен, что в ближайшие дни парламентские выборы в Британии покажут результат не в пользу правящей консервативной партии, которую представляет Сунак.

До этого депутат Европарламента от партии Зеленых Даниэль Фройнд направил письмо с 20 тысячами подписей главе Евросовета Шарлю Мишелю с требованием приостановить предстоящее председательство Венгрии в совете ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что может спасти Европу от кризиса.