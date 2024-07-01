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Венгрия начинает председательство в Совете ЕС

Венгрия с 1 июля начинает председательство в Совете ЕС

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Global Look Press

Венгрия с 1 июля начинает председательство в Совете Евросоюза сроком на полгода. Об этом пишет «Интерфакс».

В июне Венгрия представила девиз своего полугодового председательства в Совете ЕС, в нем содержится отсылка к предвыборному лозунгу бывшего президента США Дональда Трампа, венгерский девиз будет звучать как «Сделаем Европу снова великой».

Как заявляло венгерское председательство совета, представляя приоритеты на ближайшие шесть месяцев, Будапешт «будет работать как честный посредник в духе искреннего сотрудничества между государствами-членами и европейскими институтами во имя мира, безопасности и процветания действительно сильной Европы». Одними из приоритетов являются повышение конкурентоспособности Европы и укрепление ее оборонной политики. Также в их число входят «последовательная и основанная на достижениях политика расширения» ЕС; пресечение нелегальной миграции; формирование будущего политики сплочения путем сокращения региональных различий и укрепления экономической, социальной и территориальной сплоченности; совместная сельскохозяйственная политика, ориентированная на фермеров; решение демографических проблем.

Ранее политолог раскрыл намерения Венгрии в качестве председателя Совета ЕС.

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