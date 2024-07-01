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Россия стала председателем Совета Безопасности ООН

Россия с 1 июля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН

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Российская Федерация с 1 июля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, Россия на время председательства запланировала три ключевых мероприятия.

Речь идет об открытых дебатах по многостороннему сотрудничеству в целях построения более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка. На этом заседании российская сторона затронет, в частности, вопрос нового глобального «уравнения безопасности». Мероприятие запланировано на 16 июля. 17 июля должны пройти открытые дебаты по проблематике ближневосточного урегулирования. На 19 июля намечено одно из трех ключевых мероприятий председательства РФ — дебаты Совбеза по сотрудничеству ООН с региональными организациями, а именно с ОДКБ, СНГ и ШОС.

Кроме того, в ходе российского председательства также могут обсудить и ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью американских ракет ATACMS по пляжу в Севастополе.

В июне генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что Российская Федерация остается фундаментальной основой работы ООН.

Ранее Путин выступил против идеи выхода России из ООН.
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