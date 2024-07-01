В США предложили Украине тайную альтернативу НАТО

Политолог Томас Грэм предложил возможность для Украины оставаться нейтральной страной, при этом получая военную и разведывательную поддержку от США и других стран НАТО. Об этом пишет Hill.

Грэм предлагает использовать модель, аналогичную Швеции времен холодной войны, которая формально была нейтральной, но тесно сотрудничала с США и другими союзниками по НАТО в области безопасности и разведки. Это сотрудничество держалось в секрете.

Грэм призывает Соединенные Штаты превратить Украину в подобного рода модель, усилив оборонно-промышленный сектор страны и обучив ее вооруженные силы. По мнению аналитика, такой подход поможет стабилизировать ситуацию в регионе.

Ранее Столтерберг заявил, что 500 тысяч военных НАТО находятся в состоянии высокой готовности.