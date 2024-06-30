Названы результаты коалиции Макрона по итогам I тура парламентских выборов

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона получила 21,5% по предварительным итогам первого тура выборов в парламент. Об этом сообщил телеканал LCI, ссылаясь на первые экзит-поллы.

Первое место занимает правое «Национальное объединение» с 34,2% голосов. От него незначительно отстает коалиция левых «Новый народный фронт» с 29,1%.

Таким образом, коалиция Макрона занимает третье место и теряет более 160 мест в Нацсобрании, которое состоит из 577 депутатов, и может рассчитывать на получение от 60 до 90 кресел.

До этого корреспондент телеканала Sky News Адам Парсонс написал в своей статье, что «большая авантюра» Макрона с досрочными выборами в парламент может провалиться. Журналист предрек, что в ходе предстоящего голосования партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» окажется лидером. При этом альянс левых, вероятно, займет второе место, тогда как правоцентристская партия Макрона — третье, отметил он.

Ранее сообщалось, что племянница Ле Пен создаст свою партию.