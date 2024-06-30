Меликов выразил солидарность с Кадыровым

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале заявил о необходимости проявить выдержку на фоне событий в республике, выразил солидарность с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Мы все сегодня должны проявить мудрость и выдержку, сохраняя историческую память и развивая наши истинные и традиционные ценности!» — писал он.

По его словам, он солидарен с Кадыровым, «свято почитающим традиции своего народа».

Он отметил, что те, кому Дагестан дорог и близок, не позволят себе говорить о нем в недостойном ключе.

До этого Меликов в своем Telegram-канале заявил, что регион и его жители столкнулись с травлей после терактов в Махачкале и Дербенте. По его словам, спустя неделю после трагедий он обратил внимание на реакцию «сторонних наблюдателей». В то же время он заявил, что сами дагестанцы проявили зрелость и стойкую преданность ценностям мира и добра. Граждане прошли жестокую проверку и сделали это достойно, отметил Меликов.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги.

Ранее в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова прошли обыски после терактов в республике.