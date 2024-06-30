Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Меликов выразил солидарность с Кадыровым

Меликов выразил солидарность с Кадыровым на фоне событий в Дагестане

close
100%
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале заявил о необходимости проявить выдержку на фоне событий в республике, выразил солидарность с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Мы все сегодня должны проявить мудрость и выдержку, сохраняя историческую память и развивая наши истинные и традиционные ценности!» — писал он.

По его словам, он солидарен с Кадыровым, «свято почитающим традиции своего народа».

Он отметил, что те, кому Дагестан дорог и близок, не позволят себе говорить о нем в недостойном ключе.

До этого Меликов в своем Telegram-канале заявил, что регион и его жители столкнулись с травлей после терактов в Махачкале и Дербенте. По его словам, спустя неделю после трагедий он обратил внимание на реакцию «сторонних наблюдателей». В то же время он заявил, что сами дагестанцы проявили зрелость и стойкую преданность ценностям мира и добра. Граждане прошли жестокую проверку и сделали это достойно, отметил Меликов.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги.

Ранее в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова прошли обыски после терактов в республике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами