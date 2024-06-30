На главкома ВСУ заявили в следственные органы

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая подала заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) на главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, обвинив его в том, что он препятствует ее депутатской деятельности и предоставляет ей ложные сведения. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.

По ее словам, Сырский нарушает статью Уголовного кодекса Украины «препятствие деятельности народного депутата».

Безуглая не объяснила, каким конкретно образом главком ВСУ помешал ее деятельности.

До этого Безуглая обвинила командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Юрия Содоля в провале под Торецком.

Накануне в Раде обвинили украинских генералов в неудачах на фронте. Она рассказала, что за сутки до прорыва Содоль перебросил в этот район подразделение, которое до этого уже понесло потери и имело «пониженную боеспособность». По мнению депутата, генерал Содоль не просто проявляет «преступную халатность», но и умысел, который «работает на врага».

Ранее Безуглая сообщила об отсутствии оборонительных сооружений за Авдеевкой.