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Племянница Ле Пен создаст свою партию

Племянница Ле Пен создаст свою партию после исключения из партии Земмура

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Bob Edme/AP

Племянница Марин Ле Пен Марион Марешаль создаст свою партию после того, как ее и еще ряд бывших членов «Национального объединения» исключили из партии экс-кандидата в президенты Эрика Земмура. Об этом сообщает Tribune.

В публикации отмечается, что партия будет носить название «Гордая Франция», что и предвыборный список, с которым Марешаль шла на выборы в Европейский парламент.

Она уже заручилась поддержкой ряда консерваторов в ЕП вместе с тремя другими евродепутатами, которых исключили из партии Земмура.

До этого племянницу Ле Пен, вице-президента французской правой партии «Отвоевание» (Reconquete) Марион Марешаль облили пивом на сельхозвыставке в Париже.

Накануне родственница Марешаль Марин Ле Пен назвала неосторожными слова президента страны Эммануэля Макрона по поводу возможности направления войск стран Запада на Украину.

27 февраля Макрон допустил возможность отправки войск стран ЕС на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже.

До этого Марешаль раскритиковала военную помощь Киеву.

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