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Политик из АдГ покусал демонстранта в ответ на нападение

На политика от АдГ напали демонстранты в Эссене, он укусил одного из них за ногу

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Benjamin Westhoff/Global Look Press

Протестующие против партийного съезда правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в немецком Эссене демонстранты напали на политика Штефана Хрди, он укусил одного из нападавших в ногу, пытаясь защититься. Об этом сообщает Bild.

Политик попытался обойти протестующих, однако его свалили на землю, произошла потасовка. Когда оппонентов разняли, у одного из нападавших был виден укус в районе икры.

«Мужчина, чью ногу я тогда укусил в целях самообороны, ранее ударил меня ногой по лицу», — рассказал политик.

Он отметил, что на место прибыла полиция.

До этого сообщалось, что полиция применила силу для предотвращения попыток леворадикалов проникнуть на территорию, где проходит съезд партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

На прошедших выборах в Европейский парламент АдГ набрала 15,9% голосов, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Олафа Шольца. Партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование украинского конфликта. Ее противники обвиняют АдГ в связях с Россией.

Ранее сообщалось, что уехавшая в Россию политик из АдГ выиграла выборы в Гамбурге.

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