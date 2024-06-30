Нетаньяху заявил о приверженности плану Байдена по заложникам в Газе

Израильские власти не отказываются от своей позиции по плану американского президента Джо Байдена, согласно которому в секторе Газа необходимо прекратить боевые действия на время освобождения захваченных 7 октября 2023 года заложников. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его цитирует ТАСС.

«Изменений в позиции Израиля по поводу плана по освобождению, который поддержал президент Байден, нет. <...> [Палестинское движение] ХАМАС — это единственное препятствие на пути к освобождению наших заложников», — сказал глава правительства страны.

Он добавил, что Израиль вернет всех захваченных граждан, используя как дипломатию, так и военные методы.

27 июня заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил, что на прошлой неделе Москву посетила крупная израильская делегация, члены которой попросили Россию вступить в переговорный процесс и убедить ХАМАС согласиться на перерыв в боевых действиях в обмен на освобождение российских граждан, находящихся в заложниках.

Представитель ХАМАС подчеркнул, что такие условия неприемлемы для движения.

Ранее военные Израиля заявили, что могут вернуть Ливан «в каменный век».