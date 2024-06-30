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Турция выразила недовольство в отношении патриарх Варфоломея из-за США

Религиовед Лункин: патриарх Варфоломей действовал в интересах США

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Olivier Matthys/AP

Анкара выразила недовольство в отношении турецкоподданного религиоведа Константинопольского Варфоломея из-за того, что он принял участие в саммите в Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости.

В статье отмечается, что Патриарх прибыл в Грецию, однако он не торопится отправляться в Фанар. Подчеркивается, что на саммите по Украине в Швейцарии он был единственным религиозным представителем.

После этого случая министерство иностранных дел Турции потребовало объяснений, как подпись Варфоломея оказалась в коммюнике. Религиовед Роман Лункин считает, что Варфоломей присутствовал на саммите ради интересов Соединенных Штатов. Произошедшим оказались крайне недовольны власти Турции.

До этого журнал Time со ссылкой на заявление Владимира Зеленского сообщил, что главным достижением прошедшего в Швейцарии саммита по Украине стало обещание Киева о налаживании контактов с Москвой.

Швейцарская конференция по Украине состоялась 15 и 16 июня в Бюргенштоке. По итогам встречи было создано совместное коммюнике. Из 91 участника конференции документ поддержали только 76 стран. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского отвергли план советников Трампа по урегулированию конфликта.

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