На избирательном участке во Франции произошла драка

На избирательном участке в Ницце в ходе первого тура парламентских выборов во Франции наблюдатель подрался с председателем и попытался помешать голосованию, сообщил мэр города Кристиан Эстрози в соцсети Х.

«Я решительно осуждаю нападение на председателя избирательного участка в школе Бомет, которое совершил наблюдатель. Сначала он пытался помешать открытию избирательного участка, а затем ударил председателя», — заявил мэр.

Сообщается, что наблюдателя задержала полиция департамента Приморские Альпы.

В МВД Франции предупреждали, что внутренняя разведка ожидает беспорядков и провокаций в ходе выборов.

В начале июня партия президента Франции Эммануэля Макрона заняла второе место на выборах в Европарламент, уступив «Национальному объединению». После этого французский президент распустил Национальное собрание и объявил о проведении досрочных выборов.

Ранее в Британии предрекли исход решения Макрона о досрочных выборах.