Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС

Си Цзиньпин посетит Астану и вместе с генсеком ООН примет участие в саммите ШОС

close
100%
Global Look Press

Лидер Китая Си Цзиньпин 2-6 июля совершит государственный визит в Казахстан и Таджикистан, а также примет участие заседании Совета глав государств ШОС, сообщает МИД КНР.

«Со 2 по 6 июля председатель КНР Си Цзиньпин посетит с государственными визитами Республику Казахстан и Республику Таджикистан по приглашению их президентов Токаева и Рахмона, а также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане», — говорится в сообщении ведомства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами