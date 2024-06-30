Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС

Лидер Китая Си Цзиньпин 2-6 июля совершит государственный визит в Казахстан и Таджикистан, а также примет участие заседании Совета глав государств ШОС, сообщает МИД КНР.

«Со 2 по 6 июля председатель КНР Си Цзиньпин посетит с государственными визитами Республику Казахстан и Республику Таджикистан по приглашению их президентов Токаева и Рахмона, а также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане», — говорится в сообщении ведомства.