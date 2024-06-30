Еще одно американское СМИ призвало Байдена сняться с выборов

Американский журнал The New Yorker выпустил статью, присоединившись к другим крупным изданиям, с призывом к президенту США Джо Байдену не участвовать в предстоящих президентских выборах из-за провала на дебатах с Дональдом Трампом. Об этом говорится в материале редактора издания Дэвида Ремника.

«Мы давно знаем, что Байден, независимо от того, как вы относитесь к той или иной политике, больше не является гибким или эффективным пропагандистом этой политики», — говорится в материале.

По мнению Ремника, наблюдение за тем, как Байден «впадал в бесчувственность», вызвало у наблюдателей «жалость» и «страх за страну».

«Вы смотрели это и на самом базовом человеческом уровне могли чувствовать только жалость к этому человеку и, более того, страх за страну», — пишет он.

Редактор The New Yorker также заявил, что участие Байдена в предвыборной гонке будет прямо противоречить его годам государственной службы. Ремник завершил свою статью, отметив, что «стареть не стыдно», а скорее было бы «честью» уйти в отставку и выйти из гонки.

До этого редакционный совет американской газеты The New York Times (NYT) призвал президента США Джо Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке и прекратить кампанию по переизбранию на новый срок.

Ранее американский телеканал раскрыл чувства Байдена после дебатов с Трампом.