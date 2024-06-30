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В Германии раскрыли судьбу Украины в случае возвращения Трампа

Генсек СвДП Джир-Сарай: США оставят Украину в случае возвращения Трампа

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Gerald Herbert/AP

Генеральный секретарь Свободной демократической партии (СвДП) Германии Биджан Джир-Сарай не исключил, что Соединенные Штаты поменяют курс в политике по Украине в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом он заявил в интервью телеканалу N-TV.

«Не исключено, что, например, администрация Трампа скажет нам в начале следующего года: «Дорогие европейцы, конфликт на Украине — это ваше дело», — сказал он.

По словам Джир-Сарайя, такое развитие событий будет иметь «драматические последствия» для Украины.

По оценкам политика, Вашингтон начнет меньше интересоваться ситуацией в Европе, сконцентрировавшись на Китае. Таким образом Соединенные Штаты перестанут финансировать безопасность Европы, уточнил глава СвДП.

До этого Responsible Statecraft обратил внимание, что во время дебатов президент США Джо Байден и его соперник Дональд Трамп не сделали каких-либо конкретных заявлений по внешней политике Вашингтона касательно конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее на Украине раскрыли реакцию офиса Зеленского на дебаты Байдена и Трампа.

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