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На Украине раскрыли реакцию офиса Зеленского на дебаты Байдена и Трампа

Депутат Рады Дубинский: в офисе Зеленского переполох из-за дебатов в США

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Gleb Garanich/Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что в офисе президента Украины «случился самый большой переполох» после дебатов президента США Джо Байдена и экс-лидера страны Дональда Трампа. Слова парламентария передает РИА Новости.

»«Самый большой переполох после дебатов Трампа и Байдена сейчас не в США, а на Украине, в офисе президента Зеленского. И дело не в том, что тому удалось обозвать кандидата в президенты США «лузером» до того, как это пришло в голову действующему президенту США», — заявил Дубинский.

Парламентарий добавил, что теперь в Киеве ищут ответ на вопрос, «а что делать дальше». Дубинский отметил, что оценивая вероятность победы Трампа, Зеленский или глава офиса президента Андрей Ермак должны понимать, что Украине необходимо завершить конфликт до выборов в США.

Депутат также предположил, что проблемой Зеленский может стать и для Байдена, если тот будет избран на новый срок.

В ночь на 30 июня Джилл Байден, супруга Джо Байдена, рассказала, что после дебатов с Дональдом Трампом он чувствовал себя не очень хорошо.

До этого сообщалось, что сотрудники Белого дома переживают из-за неудачного выступления действующего президента США.

Ранее сообщалось, что Байден покинет президентскую гонку, если решение о необходимости такого шага примут его родственники и друзья.

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Выборы в США — 2024
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