В Киеве оценили отказ МВФ списать долги Украине

Киевский экономист Алексей Кущ возмутился отказом Международного валютного фонда (МВФ) списать долги Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он заявил, что в условиях «геополитического форс-мажора» Украина вынуждена выполнять свои обязательства. Он напомнил, что в этом году Гане спишут 30% долгов.

29 июня МВФ потребовал от Украины внести поправки в Таможенный кодекс для усиления борьбы с коррупцией и продолжения международной финансовой поддержки.

В этот же день стало известно, что нынешние финансовые поступления в бюджет Украины достигли минимальных показателей с февраля 2022 года. В первом полугодии текущего года среднемесячные поступления в украинскую казну составили около €1,9 млрд. В мае впервые за последние годы поступления средств от иностранных партнеров не было вовсе. В июне Евросоюз передал Украине €1,5 млрд.

До этого глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей во время брифинга заявил, что решение стран Запада использовать доходы от замороженных российских активов для нужд Киева несет угрозу для функционирования международной валютной системы из-за недостатка правовой базы.

Ранее МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Украины.