«Большая авантюра» президента Франции Эммануэля Макрона с досрочными выборами в парламент может провалиться. Об этом пишет в своей статье европейский корреспондент телеканала Sky News Адам Парсонс.

«Французская политика находится в состоянии хаоса с тех пор, как президент принял неожиданное решение о проведении досрочных парламентских выборов после неудач его партии на европейских выборах», — заявил публицист.

Парсон добавил, что если правая фракция Марин Ле Пен «Национальное единство» одержит ожидаемую победу, могут последовать и дальнейшие потрясения.

Журналист отметил, что в ходе предстоящего голосования партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» окажется лидером. Об этом говорят результаты опросов среди населения Франции. При этом альянс левых, вероятно, займет второе место, тогда как правоцентристская партия Макрона — третье. Парсон подчеркнул, что еще месяц назад ничего подобного нельзя было предсказать.

В начале июня партия французского президента заняла второе место на выборах в Европарламент. После этого Макарон распустил Национальное собрание и объявил о проведении досрочных выборов.

Ранее Макрона обвинили в приближении войны с Россией.