КНДР обвинила США, Корею и Японию в создании азиатского НАТО

МИД КНДР обвинил США, Корею и Японию в создании азиатского НАТО. Соответствующее заявление внешнеполитического ведомства республики приводит ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

Заявление МИД последовало после совместных военно-морских учений США, Японии и Южной Кореи «Эра свободы» у берегов Корейского полуострова. В Пхеньяне напомнили, что в августе 2023 года три страны подписали соглашение, подразумевающее незамедлительную реакцию всех трех стран на военное нападение на любую из них, что напоминает пятую статью договора о НАТО. При этом отмечается, что США последовательно добиваются интеграции организационной структуры НАТО с Японией и Южной Кореей.

«Мы никогда не будем игнорировать меры военного усиления Соединенных Штатов и их сателлитов, которые намеренно подрывают безопасность Корейского полуострова и серьезно угрожают миру и стабильности во всем мире, и мы будем всеми силами защищать свой суверенитет и интересы безопасности, а также мир в регионе посредством наступательных и подавляющих контрмер», — говорится в завершении заявления.

До этого сестра Ким Чен Ына снова обвинила США в нагнетании напряженности в регионе.

24 июля 2023 года в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. 20 июля в КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия. В ответ в Сеуле заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи.

15 августа того же года глава минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна.

8 сентября КНДР спустила на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет намерения избегать боевых действий.