Байдена призвали уйти в отставку

Кортеж президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в мероприятиях по сбору средств, встретили протестующие с призывами к его отставке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

Отмечается, что люди держали в руках надписи «Пожалуйста, уходи ради США», «Спасибо, следующий», «Уйди ради демократии» и «Мы тебя любим, но время пришло».

29 июня Джо Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой. Он подчеркнул, что не выдвигался бы на новый президентский срок, если бы не верил всем сердцем и душой в то, что может выполнять свою работу.

В этот же день Bloomberg писал, что доноры Демократической партии после Джо Байдена на дебатах пришли к выводу, что необходимо заменить кандидата. В публикации отмечается, что после дебатов доноры обменялись «яростными электронными письмами». В них они пришли к выводу, что единственная надежда для демократов — уход Байдена.

Ранее в США не исключили уход Байдена с президентской гонки.