Байдена хотят заменить после дебатов с Трампом

Доноры Демократической партии после выступления президента США Джо Байдена на дебатах пришли к выводу, что необходимо заменить кандидата. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что после дебатов доноры обменялись «яростными электронными письмами». В них они пришли к выводу, что единственная надежда для демократов — уход Байдена.

Агентство подчеркивает, что текущего президента США могут заменить вице-президент США Камала Харрис, губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом и губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмар.

Bloomberg отмечает, что после прошедших дебатов экс-президент США Дональд Трамп является фаворитом на возвращение в Белый дом.

До этого стало известно, что нынешний глава Белого дома Джо Байден покинет президентскую гонку, если решение о необходимости такого шага примут его родственники и друзья.

Отмечается, что в любом случае такой шаг станет «шокирующим». В списке людей, которые могут повлиять на решение американского президента — первая леди Джилл Байден, его младшая сестра Валери Байден, друг Тед Кауфман.

Ранее американский журнал Time отреагировал на провал Байдена на дебатах с Трампом.