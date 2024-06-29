Кулеба обсудил с представителем КНР урегулирование украинского конфликта

Руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил урегулирование конфликта в стране со спецпредставителем правительства КНР по европейским делам У Хонгбо. Об этом министр сообщил в X (ранее Twitter).

Кулеба подчеркнул, что встреча прошла на полях Дубровникского форума в Хорватии. Глава МИД Украины рассказал У Хонгбо о прошедшей конференции в Бюргенштоке, после чего стороны обсудили вопрос дальнейших усилий по достижению мира на Украине.

До этого Кулеба заявил, что участие Российской Федерации во второй мирной конференции по Украине возможно по формату Черноморской зерновой инициативы.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что Киев имеет «очень успешный» опыт переговоров по зерновой сделке. В то время Украина и РФ по отдельности вели переговоры с Турцией и ООН, после чего было подписано соглашение о реализации продовольственной инициативы.

Первая мирная конференция по Украине состоялась в период с 15 по 16 июня в Швейцарии. В саммите приняли участие делегации 91 страны мира и нескольких международных организаций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе президента Украины не исключили приглашения РФ на следующую мирную конференцию.