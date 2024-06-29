На Украине обсуждают смену премьер-министра

Новым премьер-министром Украины текущим летом может стать первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в политических кругах страны.

Отмечается, что инициатива в смене премьера принадлежит президенту Владимиру Зеленскому и главе офиса президента Андрею Ермаку.

«Задача — повесить на нынешнего премьера Шмыгаля весь накопившийся в обществе негатив против власти», — рассказал источник.

При этом он отметил, что смена премьер-министра принципиально не скажется на политических раскладах внутри системы власти.

До этого украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что союзники Украины, с которыми было подписано соглашение о безопасности, намерены в течение четырех лет ежегодно выделять Киеву военную помощь на сумму 60 миллиардов долларов. Из сообщения пресс-службы правительства страны следует, что Киев подписал уже 20 соглашений о безопасности с союзниками, включая Евросоюз и Соединенные Штаты.

Ранее украинцев призвали возвращаться на родину для восстановления страны.