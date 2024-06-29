Полиция применила перцовые баллончики для защиты съезда «Альтернативы для Германии»

Немецкая полиция применила силу для предотвращения попыток левоэкстремистов проникнуть на территорию, где проходит съезд правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что через установленную полицией баррикаду пыталась прорваться большая группа людей, в результате чего для их разгона правоохранительным органам пришлось применить дубинки и перцовые баллончики.

«Попытки преодолеть барьеры будут неизменно пресекаться, а преступления - преследоваться по закону», - подчеркнули в полиции.

Съезд «Альтернативы для Германии» (АдГ), где должны избрать новое руководство партии, проходит в городе Эссен. Ожидается, что ее противники будут пытаться этому помешать, возможны даже крупные протесты. Полиция принимает меры для предотвращения столкновений.

На прошедших выборах в Европейский парламент АдГ набрала 15,9% голосов, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Олафа Шольца. Партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование украинского конфликта. В связи с этим ее противники традиционно обвиняют АдГ в связях с Россией.

23 июня сообщалось, что АдГ собирается создать «пророссийскую» фракцию в Европарламенте. Она будет называться «Суверенитисты» и выступать за нормализацию отношений с РФ и избавление от гегемонии Евросоюза.

Ранее сообщалось, что уехавшая в Россию политик из АдГ выиграла выборы в Гамбурге.