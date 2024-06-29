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Полиция применила перцовые баллончики для защиты съезда «Альтернативы для Германии»

В Эссене полиция применила перцовые баллончики и дубинки для защиты съезда АдГ

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Paul Zinken/Global Look Press

Немецкая полиция применила силу для предотвращения попыток левоэкстремистов проникнуть на территорию, где проходит съезд правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что через установленную полицией баррикаду пыталась прорваться большая группа людей, в результате чего для их разгона правоохранительным органам пришлось применить дубинки и перцовые баллончики.

«Попытки преодолеть барьеры будут неизменно пресекаться, а преступления - преследоваться по закону», - подчеркнули в полиции.

Съезд «Альтернативы для Германии» (АдГ), где должны избрать новое руководство партии, проходит в городе Эссен. Ожидается, что ее противники будут пытаться этому помешать, возможны даже крупные протесты. Полиция принимает меры для предотвращения столкновений.

На прошедших выборах в Европейский парламент АдГ набрала 15,9% голосов, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Олафа Шольца. Партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование украинского конфликта. В связи с этим ее противники традиционно обвиняют АдГ в связях с Россией.

23 июня сообщалось, что АдГ собирается создать «пророссийскую» фракцию в Европарламенте. Она будет называться «Суверенитисты» и выступать за нормализацию отношений с РФ и избавление от гегемонии Евросоюза.

Ранее сообщалось, что уехавшая в Россию политик из АдГ выиграла выборы в Гамбурге.

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