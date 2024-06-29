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В Госдуме высказались о компенсациях иностранным участникам СВО

Журова: решение о компенсациях иностранным бойцам СВО должно быть системным

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Максим Блинов/РИА Новости

Вопрос о компенсациях иностранным участникам специальной военной операции следует рассматривать системно и на высшем уровне. Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, сообщает «Лента.ру».

Так депутат прокомментировала недавние требования властей Шри-Ланки о выплатах за пострадавших в украинском конфликте соотечественников, воевавших на стороне России.

Журова пояснила, что рассматривать проблему нужно не в индивидуальном порядке, а комплексно, так как речь в целом идет о гражданах не только Шри-Ланки, но и других стран.

«Неправильно будет добровольцам какой-то одной страны это компенсировать, а другим странам не компенсировать. Решение должно быть принято на высоком уровне президентом и министром обороны», — отметила депутат.

29 июня стало известно, что Шри-Ланка запросила у России компенсацию за пострадавших и не вернувшихся из боев на СВО соотечественников. Сообщалось, что делегация ланкийских дипломатов, возглавляемая министром иностранных дел страны Таракой Баласурией, обсуждала это на встрече с замглавы МИД России Андреем Руденко и замминистра обороны Александром Фоминым. Также дипломаты обсудили досрочное расторжение контрактов ланкийских военных.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина не ответила Шри-Ланке на запрос о ее гражданах в ВСУ.

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