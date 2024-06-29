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Белорусскую делегацию не пустили в Румынию на сессию парламентской ассамблеи ОБСЕ

Делегации белорусского парламента отказали во въезде в Румынию на сессию ПА ОБСЕ

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Ronald Zak/AP

Белорусских парламентариев не допустили к ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Румынии. Об этом сообщает Telegram-канал палаты представителей Национального собрания республики.

Из публикации следует, что румынские власти отказали во въезде белорусским депутатам, планировавшим принять участие в 31-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Эти действия расцениваются белорусской стороной как «пример откровенной предвзятости и дискриминации».

«Подходы, лишающие полноправных членов возможности представлять свои национальные позиции, подрывают международный авторитет и основы самой Организации», — отмечается в заявлении палаты представителей Национального собрания Белоруссии.

По этой причине белорусская сторона не намерена признавать решения, которые могут быть приняты в ходе сессии в отношении республики.

28 июня сообщалось, что в Госдуму внесен проект постановления о приостановке работы делегации РФ в ПА ОБСЕ. Его могут рассмотреть на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации.

Ранее в Совфеде объяснили решение приостановить участие делегации РФ в ПА ОБСЕ.

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