Белорусскую делегацию не пустили в Румынию на сессию парламентской ассамблеи ОБСЕ

Белорусских парламентариев не допустили к ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Румынии. Об этом сообщает Telegram-канал палаты представителей Национального собрания республики.

Из публикации следует, что румынские власти отказали во въезде белорусским депутатам, планировавшим принять участие в 31-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Эти действия расцениваются белорусской стороной как «пример откровенной предвзятости и дискриминации».

«Подходы, лишающие полноправных членов возможности представлять свои национальные позиции, подрывают международный авторитет и основы самой Организации», — отмечается в заявлении палаты представителей Национального собрания Белоруссии.

По этой причине белорусская сторона не намерена признавать решения, которые могут быть приняты в ходе сессии в отношении республики.

28 июня сообщалось, что в Госдуму внесен проект постановления о приостановке работы делегации РФ в ПА ОБСЕ. Его могут рассмотреть на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации.

Ранее в Совфеде объяснили решение приостановить участие делегации РФ в ПА ОБСЕ.