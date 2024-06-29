Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране пройдет второй тур президентских выборов

ILNA: Пезешкиан и Джалили прошли во второй тур президентских выборов

close
100%
Thaier Al-Sudani/Reuters

Кандидаты на пост президента Ирана реформист Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили не смогли набрать более 50% голосов на выборах для победы, оба кандидата прошли во второй тур, который состоится 5 июля. Об этом сообщает местное агентство ILNA.

«Ни один из кандидатов не смог набрать большинства голосов, выборы были продлены до второго тура», — говорится в сообщении агентства.

До этого сообщалось, что Пезешкиан лидирует на внеочередных выборах президента Ирана по результатам подсчета голосов на большинстве избирательных участков.

На момент утра 29 июня Пезешкиан набирает более 8,3 млн голосов, а представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Ирана Саид Джалили смог набрать более 7,1 млн.

Ранее в Иране предрекли второй тур президентских выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами