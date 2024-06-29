В Иране пройдет второй тур президентских выборов

Кандидаты на пост президента Ирана реформист Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили не смогли набрать более 50% голосов на выборах для победы, оба кандидата прошли во второй тур, который состоится 5 июля. Об этом сообщает местное агентство ILNA.

«Ни один из кандидатов не смог набрать большинства голосов, выборы были продлены до второго тура», — говорится в сообщении агентства.

До этого сообщалось, что Пезешкиан лидирует на внеочередных выборах президента Ирана по результатам подсчета голосов на большинстве избирательных участков.

На момент утра 29 июня Пезешкиан набирает более 8,3 млн голосов, а представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Ирана Саид Джалили смог набрать более 7,1 млн.

Ранее в Иране предрекли второй тур президентских выборов.