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Володин рассказал, от чего зависит дальнейшее укрепление России

Володин: укрепление России в будущем зависит от молодежи и ее активной позиции

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Укрепление Российской Федерации в будущем зависит от молодежи, от ее активной гражданской позиции и готовности самосовершенствоваться. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, поздравив молодых россиян с Днем молодежи, передает РИА Новости.

Парламентарий призвал молодежь верить в себя и ставить перед собой новые цели, добиваться успеха.

Володин пожелал молодежи найти свое призвание, реализовать потенциал, стать достойными гражданами Российской Федерации.

Политолог, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов заявил, что молодежь — это та часть общества, которой предстоит строить будущее.

По его словам, подходы к работе с молодежью за последнее время достаточно серьезно изменились, и сама молодежь тоже изменилась. Асафов отметил, что в день, посвященный молодежи, они демонстрируют друг другу и обществу свои лучшие качества и интересы.

Ранее эксперты объяснили запрет на празднование выпускных в российских школах.

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