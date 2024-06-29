Администрация президента США постепенно обостряет конфликт на Украине на фоне серьезных неудач ВСУ на фронте. Об этом сообщает американский журнал Responsible Statecraft.

«На каждом этапе администрация Байдена выжидает и оценивает реакцию России, прежде чем принимать новые эскалационные решения. В последние недели, возможно, из-за ухудшающегося положения Украины на поле боя, этот процесс ускорился», - говорится в сообщении издания.

Сначала, напоминает журнал, Вашингтон изменил курс и предосатвил Киеву разрешение на удары по территории России с использованием американского оружия. Теперь появились сообщения о том, что президент « склоняется к » отмене «фактического запрета» на размещение американских подрядчиков в Украине.

Такие шаги США по украинскому конфликту «делают перспективу опасной эскалации более вероятной», пишет Responsible Statecraft.

До этого на Западе признали, что потенциальное прибытие американских подрядчиков на территорию Украины для обслуживания переданной Западом военной техники ВСУ будет расцениваться Россией как провокация.

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