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В США рассказали об отчаянных шагах Байдена по Украине из-за провалов ВСУ

RS: США все сильнее обостряют украинский конфликт из-за неудач ВСУ

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Shannon Stapleton/Reuters

Администрация президента США постепенно обостряет конфликт на Украине на фоне серьезных неудач ВСУ на фронте. Об этом сообщает американский журнал Responsible Statecraft.

«На каждом этапе администрация Байдена выжидает и оценивает реакцию России, прежде чем принимать новые эскалационные решения. В последние недели, возможно, из-за ухудшающегося положения Украины на поле боя, этот процесс ускорился», - говорится в сообщении издания.

Сначала, напоминает журнал, Вашингтон изменил курс и предосатвил Киеву разрешение на удары по территории России с использованием американского оружия. Теперь появились сообщения о том, что президент « склоняется к » отмене «фактического запрета» на размещение американских подрядчиков в Украине.

Такие шаги США по украинскому конфликту «делают перспективу опасной эскалации более вероятной», пишет Responsible Statecraft.

До этого на Западе признали, что потенциальное прибытие американских подрядчиков на территорию Украины для обслуживания переданной Западом военной техники ВСУ будет расцениваться Россией как провокация.

Ранее в США объяснили, почему иностранные ЧВК избегают Украину.

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