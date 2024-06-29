Госдеп США в своем докладе о свободе вероисповедания не скрывает, что американское посольство в России вмешивается во внутренние дела РФ, поддерживая экстремистские организации с целью «раскачать» ситуацию внутри страны. Об этом говорится в заявлении главы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева в Telegram-канале.

«Госдепартамент не скрывает в докладе, что американское посольство в Москве регулярно вмешивается в дела нашей страны», — подчеркнул он.

Пискарев добавил, что американское посольство занимается поддержкой организаций в РФ, представители которых осуждены, либо привлекаются к ответственности за терроризм и экстремизм.

Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств расценивает такую политику со стороны США как вмешательство во внутренние дела России.

Глава комиссии также отметил, что соответствующие шаги Вашингтона предпринимаются с целью «раскачать» ситуацию в РФ в условиях проведения специальной военной операции.

До этого в МИД РФ заявили, что доклад государственного департамента Соединенных Штатов о вероисповедании в России демонстрирует глубокую деградацию российско-американских связей.

27 июня посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты тщетно стремятся к поощрению внесения разлада между религиями и этносами в России. Таким образом российский дипломат прокомментировал ежегодный доклад Госдепартамента о свободе вероисповедания в мире, в котором содержатся нападки на Россию в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет помощи Украине.