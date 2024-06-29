Пентагон в понедельник, 1 июля, объявит о новом пакете помощи Украине в размере $150 млн. Об этом сообщает Reuters.

Пакет помощи будет состоять, предположительно, в основном из поставок 155 мм снарядов и боеприпасов для устаревших зенитных ракетных комплексов HAWK, которые поступали на вооружение ВСУ до ЗРК Patriot.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что атака на пляж в Севастополе была военным актом Соединенных Штатов Америки против России в целях провокации.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь, выпустив по городу пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями.

В результате системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре боеприпаса, при этом еще один взорвался в воздухе. Ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверых спасти не удалось.

Ранее посольство США выразило соболезнования в связи с ударами ВСУ по Севастополю.