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США готовят новый пакет помощи Украине

Пентагон в понедельник объявит о новом пакете помощи Украине в размере $150 млн

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Alex Brandon/AP

Пентагон в понедельник, 1 июля, объявит о новом пакете помощи Украине в размере $150 млн. Об этом сообщает Reuters.

Пакет помощи будет состоять, предположительно, в основном из поставок 155 мм снарядов и боеприпасов для устаревших зенитных ракетных комплексов HAWK, которые поступали на вооружение ВСУ до ЗРК Patriot.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что атака на пляж в Севастополе была военным актом Соединенных Штатов Америки против России в целях провокации.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь, выпустив по городу пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями.

В результате системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре боеприпаса, при этом еще один взорвался в воздухе. Ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверых спасти не удалось.

Ранее посольство США выразило соболезнования в связи с ударами ВСУ по Севастополю.

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