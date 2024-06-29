Американский журнал Time отреагировал на провал Байдена на дебатах с Трампом

Американский журнал Time опубликовал обложку с президентом США Джо Байденом и словом «паника». Издание опубликовало изображение в соцсети X, отреагировав таким образом на провал американского лидера на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом.

Фон обложки полностью красный, а Байден показан уходящим за ее край.

До этого американский лидер признал, что был на предвыборных теледебатах не так хорош, как раньше, но отметил, что все равно считает себя лучшим кандидатом на пост главы государства.

Первые предвыборные теледебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Джо Байдена и Дональда Трампа — прошли вечером 27 июня в студии CNN в Атланте. Многие сочли выступление Байдена провалом. В частности, редакционный совет крупнейшего американского издания New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки.

Во время дебатов действующий президент США допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а временами даже дрожал. Как отмечают наблюдатели, Байден начал дебаты особенно тихо. После Байден покинул аудиторию с помощью своей супруги Джилл Байден.

Ранее CNN сообщило о разочаровании иностранных дипломатов после дебатов Байдена и Трампа.